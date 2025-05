Escursionista disperso ritrovato sui Monti Sibillini | provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

© Laprimapagina.it - Escursionista disperso ritrovato sui Monti Sibillini: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco di Norcia sono intervenuti per le ricerche di un Escursionista disperso nella zona del canale ovest del monte Fusconi, nei Monti Sibillini. Grazie all’impiego della cartografia IGM e al supporto di una squadra specializzata TAS (Topografia Applicata al Soccorso), è stato possibile localizzare e raggiungere l’uomo, un trentenne originario delle Marche.L’Escursionista, che aveva smarrito il sentiero e accusava i primi sintomi di disidratazione, è riuscito a contattare i soccorsi prima che la situazione peggiorasse. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 di Norcia e una squadra del Soccorso Alpino di Terni, assicurando il recupero in sicurezza. 🔗 Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:30, ideldi Norcia sono intervenuti per le ricerche di unnella zona del canale ovest del monte Fusconi, nei. Grazie all’impiego della cartografia IGM e al supporto di una squadra specializzata TAS (Topografia Applicata al Soccorso), è stato possibile localizzare e raggiungere l’uomo, un trentenne originario delle Marche.L’, che aveva smarrito il sentiero e accusava i primi sintomi di disidratazione, è riuscito a contattare i soccorsi prima che la situazione peggiorasse. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 di Norcia e una squadra del Soccorso Alpino di Terni, assicurando il recupero in sicurezza. 🔗 Laprimapagina.it

