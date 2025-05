Escursionista accusa malore trasportato in ospedale

© Parmatoday.it - Escursionista accusa malore , trasportato in ospedale Escursionista cinquantasettenne residente a Parma che ha accusato un malore mentre si trovava sulle pendici del Monte Penna, non distante dalle sorgenti del fiume Taro, nel comune di. 🔗 Intervento, nella tarda mattinata di sabato 3 maggio per le squadre del Soccorso Alpino, accorsi in aiuto di uncinquantasettenne residente a Parma che hato unmentre si trovava sulle pendici del Monte Penna, non distante dalle sorgenti del fiume Taro, nel comune di. 🔗 Parmatoday.it

