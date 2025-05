Escludo che Leo Gassman sappia chi è Rolando Rivi ucciso dai partigiani comunisti

Gassmann, Comunista col Nonno (una volta c'erano i comunisti col Rolex, adesso ci sono i comunisti col Nonno), cantava "Bella ciao" al Concertone, il cantante estone Tommy Cash (all'anagrafe Tomas Tammemets) a Milano si rifiutava di intonare l'inno partigiano. Musicalmente parlando non è uno scontro fra titani (il più grande musicista estone non è Tommy Cash, è Arvo Pärt, sia chiarissimo). E però si preferisca la canzoncina satirica ("Espresso macchiato") alla canzonetta politica, come tale tendenzialmente bugiarda: i partigiani delle Brigate Garibaldi non sono morti per la libertà ma per una tirannia d'altro colore.

