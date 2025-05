Esce di strada e finisce nel fosso ferita una 40enne

© Pordenonetoday.it - Esce di strada e finisce nel fosso, ferita una 40enne ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 251 ad Azzano Decimo. Il fatto si è verificato nella giornata venerdì 2 maggio intorno alle 14 in via Valler. Immediato l'intervento dei sanitari e del personale dei vigili del fuoco per. 🔗 Una donna di 40 anni è rimastaa seguito di un incidentele avvenuto lungo laregionale 251 ad Azzano Decimo. Il fatto si è verificato nella giornata venerdì 2 maggio intorno alle 14 in via Valler. Immediato l'intervento dei sanitari e del personale dei vigili del fuoco per. 🔗 Pordenonetoday.it

Esce di strada con lo scooter e finisce in un fosso, tentano per un'ora di rianimarlo ma non c'è nulla da fare: morto 49enne - MIRA - ?Esce di strada con lo scooter e finisce in un fosso, tentativo disperato per rianimarlo ma non c'è nulla da fare: morto 49enne. Un 49enne di origine marocchina è morto... 🔗ilgazzettino.it

Camion sbanda e finisce fuori strada, poi si ribalta nel fosso: un ferito - Tanta paura, ma nessuna conseguenza seria. E' il resoconto di un incidente stradale avvenuto mercoledì 26, quando un mezzo pesante che stava trasportando delle piante è uscito di strada mentre percorreva via Luigia, all’altezza dell’abitato di Lagosanto. Iscriviti al canale WhatsApp di... 🔗ferraratoday.it

Auto esce di strada e finisce in un canale: Martina Porcu muore a 20 anni, ferito gravemente un 25enne - Si chiamava Martina Porcu e aveva 20 anni la ragazza di Siurgus Donigala morta in un grave incidente avvenuto lungo la strada statale 128, all'altezza di Suelli, nella provincia del Sud Sardegna. Ferito gravemente anche un 25enne che si trovava con lei in auto. La dinamica dello schianto non è ancora chiara, sull'accaduto indagano i Carabinieri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Esce di strada e finisce in un fosso: terribile incidente per una 38enne a Pasqua, versa in gravi condizioni - MURE (TREVISO) – Una domenica di Pasqua segnata da un grave incidente stradale ha visto coinvolta una donna di 38 anni, ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Lo s ... 🔗nordest24.it

Esce di strada con l'auto e finisce contro un muretto nel fossato: ferita una donna 38enne, è grave - MOTTA - È uscita di strada all'improvviso, ieri, nel giorno di Pasqua (20 aprile), G.K., una donna di 38 anni di Motta di Livenza ma residente ad Annone Veneto. Prima la sbandata ... 🔗msn.com

Auto esce di strada e finisce dentro un fosso: viene ritrovata dopo un giorno. Il bilancio è drammatico - Gubbio, incidente mortale sulla vecchia Contessa: un’auto finisce in un fosso di 5 metri Il pomeriggio di lunedì 7 aprile ha visto il verificarsi di un drammatico incidente lungo la vecchia strada ... 🔗bigodino.it