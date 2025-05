Erano in Italia per motivi di studio saranno espulsi | chi sono i tre tunisini degli abusi sessuali al Concertone

Erano in Italia per "motivi di studio", saranno espulsi: chi sono i tre tunisini degli abusi sessuali al Concertone

Sui tre tunisini che hanno abusato una 25enne di Caserta al Concertone del primo maggio a Roma, è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Seguo con attenzione la vicenda dell'aggressione ai danni di una giovane donna al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nell'occasione – scrive su X il responsabile del Viminale – tre cittadini stranieri, tra i 22 e i 25 anni, venuti in Italia con una richiesta di soggiorno per studio, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine e per loro adesso è stato chiesto il nulla osta al magistrato per l'espulsione". I tre tunisini sono stati arrestati per le molestie sessuali durante il Concertone nella tarda serata del primo maggio da parte degli agenti del Commissariato Esquilino della Polizia di Stato.

I tre tunisini fermati al Concertone hanno tra i 22 e i 25 anni

"Ancora una volta – prosegue Piantedosi – meritano ammirazione e ringraziamento le donne e agli uomini delle forze dell'ordine che, nella circostanza – prosegue Piantedosi – in servizio in borghese tra la folla (come spesso fanno in servizi attenti, discreti e capillari, non sempre compresi per la loro importanza e spesso ingiustamente fraintesi) sono prontamente intervenuti nell'indifferenza di alcuni presenti salvando la vittima e assicurando gli aggressori alla giustizia".

