Era uno spazio abbandonato nel carcere di Bollate Francesca De Stefano Versace l’ha riqualificato e reso allegro Lo inaugurerà la settimana prossima in occasione della Festa della mamma Qui ci racconta il progetto Abbracci in libertà realizzato grazie alla Fondazione che porta il nome di suo marito Santo Versace

Scivoli, altalene, un angolo picnic con tavoli e panchine e tanto verde: là dove c'era uno spazio esterno abbandonato, nel carcere di Bollate (MI), verrà inaugurata la settimana prossima, a pochi giorni dalla Festa della mamma, un'area riqualificata per far passare alle detenute un po' di tempo in tranquillità con i figli. Un posto bello, dove i bambini e le madri abbiano voglia di tornare per condividere momenti preziosi. Il progetto "Abbracci in libertà" è della Fondazione Santo Versace, che l'ha realizzato con il supporto di Banca del Fucino. A seguirlo passo dopo passo, dall'idea al taglio del nastro, è Francesca De Stefano, moglie di Santo, avvocata, ex dirigente dello Stato, ora impegnata a tempo pieno nella solidarietà come vicepresidente della Fondazione.

