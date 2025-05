Era lo scudiero di Ranieri alcool e depressione lo hanno mandato sul lastrico | Oggi fa il muratore

Coraggio e combattività: Ranieri, l'uomo che riscrisse la storia. Il suo scudiero Oggi lavora in un cantiere

Nessuno lo avrebbe immaginato. Né i tifosi, né i dirigenti, tantomeno i bookmaker. Il 13 luglio 2015, Claudio Ranieri viene annunciato come nuovo allenatore del Leicester City con l'unico obiettivo di evitare la retrocessione. È reduce da un'esperienza fallimentare alla guida della Grecia, e la stampa britannica lo accoglie con sarcasmo e scetticismo. Per le agenzie di scommesse, il suo esonero è più probabile della scoperta del mostro di Loch Ness. La vittoria della Premier? Quotata 5000 a 1.

Eppure, inizia a costruire qualcosa di impensabile. Alla prima di campionato, il Leicester batte 4-2 il Sunderland.

