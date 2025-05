Era in strada per portare il cane a spasso | centrato e ucciso da un’auto Nonostante i soccorsi nonno Roberto 85 anni non ce l’ha fatta Investito da una 62enne in via della Magliana a Roma

© Dayitalianews.com - Era in strada per portare il cane a spasso: centrato e ucciso da un’auto. Nonostante i soccorsi nonno Roberto, 85 anni, non ce l’ha fatta. Investito da una 62enne in via della Magliana a Roma Roma, in via della Magliana, dove un uomo di 85 anni, Roberto Murlo, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 16:00, mentre l’anziano stava passeggiando con il suo cane nei pressi del civico 63.La dinamica dell’incidenteLa vittima è stata investita in pieno da una Ford Fiesta, alla cui guida si trovava una donna di 62 anni. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, con l’arrivo dei medici del 118 e degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Purtroppo, dopo aver lottato contro le gravi ferite, è morto poco prima delle 20:00.Indagini in corsoSecondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, i test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe da parte della conducente sono risultati negativi. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico incidente ha avuto luogo ieri, 1° maggio, a, in via, dove un uomo di 85Murlo, ha perso la vita dopo essere stato travolto damobile. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 16:00, mentre l’anziano stava passeggiando con il suonei pressi del civico 63.La dinamica dell’incidenteLa vittima è stata investita in pieno da una Ford Fiesta, alla cui guida si trovava una donna di 62l’immediato intervento dei, con l’arrivo dei medici del 118 e degli agentipolizia locale diCapitale, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Purtroppo, dopo aver lottato contro le gravi ferite, è morto poco prima delle 20:00.Indagini in corsoSecondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, i test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe da parteconducente sono risultati negativi. 🔗 Dayitalianews.com

