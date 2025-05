Equitazione la Germania vince anche la seconda tappa della Nations Cup di dressage a Compiègne

Germania vince anche la seconda tappa della Nations Cup 2025 di dressage dell'Equitazione, andata in scena a Compiègne, in Francia, ed assegnata al termine del Gran Prix individuale di categoria CDIO5*-NC. La compagine tedesca aveva vinto anche la prima tappa, disputata a Wellington, in Florida (USA) a febbraio (CDIO3*).Nella gara transalpina la Germania si impone con lo score complessivo di 215.522, incamerando altri 15 punti per la classifica generale, dopo i 10 conquistati negli Stati Uniti, ed andando a precedere il Portogallo, alla piazza d'onore con 209.152, ed i Paesi Bassi, sul gradino più basso del podio con 207.783.Più staccata la Spagna, quarta a quota 202.999, che precede di un soffio il Belgio, quinto con 202.587, e la Francia padrona di casa, sesta con 202.348. Chiudono la classifica di tappa, infine, la Polonia, settima a quota 198.

