Equitazione Evelina Bertoli balza in testa ai Campionati Italiani di completo dopo il cross country

© Oasport.it - Equitazione, Evelina Bertoli balza in testa ai Campionati Italiani di completo dopo il cross country cross country riscrive la classifica dei Campionati Italiani 2025 di completo dell'Equitazione, in corso a Rocca di Papa: restano in gara 7 dei 10 binomi al via, e tra i tre cavalieri eliminati c'è anche Edoardo Fortini, il quale era in testa dopo il dressage.In testa alla graduatoria si porta l'assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Fidjy Des Melezes, binomio finalista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che ottiene un netto nel tempo ed è prima con 35.90. Alle sue spalle si trova il sergente maggiore capo Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, secondo a quota 39.00.Sale provvisoriamente sul gradino più basso del podio il binomio campione in carica, composto dal graduato Matteo Orlandi su RLE Limbo Kaiser, terzo con 39.60, davanti a Fabio Fani Ciotti su Bolt MCR, quarto con 41.

Roberto Turchetto brilla al Toscana Tour: secondo posto in equitazione - Ancora un azzurro sul podio in questa penultima settimana del Toscana Tour. Roberto Turchetto (nella foto) in sella a Don Blue ha conquistato la seconda posizione alle spalle del portacolori della Svezia Felicia Hultberg. In terza posizione la Turchia con Taha Yedikardes. Quarto il cavaliere azzurro Emanuele Gaudiano autore di una buona prova in sella a Chalou's Love Ps. L'ultima importante sfida prima del Gran premio di oggi pomeriggio nel campo in erba Boccaccio dove si daranno battaglia i migliori binomi di questa settimana.

Equitazione: Charlotte Fry vince il Grand Prix di dressage a 's-Hertogenbosch - L'ultima tappa, prima delle Finals del prossimo mese a Basilea, della FEI Dressage World Cup 2024-2025 si è aperta a 's-Hertogenbosch nei Paesi Bassi con la disputa del Grand Prix. A vincere, con una ripresa da 75.978%, è stata la britannica Charlotte Fry che, in sella a Glamourdale, ha superato tutta la concorrenza presente sul campo di gara olandese. Al secondo e al terzo posto invece, a completare il podio, si sono rispettivamente piazzati l'altra britannica in concorso ossia Becky Moody, con Jagerbomb e uno score di 75.

Equitazione: Charlotte Fry concede il bis nella Dressage World Cup di 's-Hertogenbosch - Dopo la vittoria nel Grand Prix dell'ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, svoltasi a 's-Hertogenbosch la britannica Charlotte Fry concede il bis sul campo di gara olandese. Con lo score di 89.705 % infatti, l'amazzone classe 1996 – in sella a Glamourdale – si è aggiudicata anche il contest di Freestyle precedendo ancora una volta, e nello stesso ordine, di ieri sia la connazionale Becky Moody (Jagerbomb – 87.

