Entra nel vivo il Maggio Castiglionese

© Lanazione.it - Entra nel vivo il Maggio Castiglionese Maggio 2025 – Entra nel vivo il Maggio Castiglionese.Un fine settimana caratterizzato dalla fiera espositiva in piazza Garibaldi con i tradizionali espositori di auto e mezzi agricoli e dalla fiera dell'artigianato e dell'hobbistica prevista nella giornata di domani, Domenica 4 Maggio, ma soprattutto un fine settimana dove sarà possibile immergersi nel gusto e nella tradizione toscana.Dopo una prima giornata che ha visto oltre 1000 degustazioni torna il Festival dalle 11 alle 22 al Piazzale Garibaldi. Un viaggio tra i sapori della tradizione dove i primi piatti prendono vita grazie alla maestria dei ristoranti del Centro Commerciale Naturale in collaborazione con una brigata di chef e Pasta Toscana. Sempre in Piazza Garibaldi la giornata sarà allietata da un area Luna Park, laboratori per piccoli chef, spettacoli di arte di strada e musica dal vivo. 🔗 Arezzo, 32025 –nelil.Un fine settimana caratterizzato dalla fiera espositiva in piazza Garibaldi con i tradizionali espositori di auto e mezzi agricoli e dalla fiera dell'artigianato e dell'hobbistica prevista nella giornata di domani, Domenica 4, ma soprattutto un fine settimana dove sarà possibile immergersi nel gusto e nella tradizione toscana.Dopo una prima giornata che ha visto oltre 1000 degustazioni torna il Festival dalle 11 alle 22 al Piazzale Garibaldi. Un viaggio tra i sapori della tradizione dove i primi piatti prendono vita grazie alla maestria dei ristoranti del Centro Commerciale Naturale in collaborazione con una brigata di chef e Pasta Toscana. Sempre in Piazza Garibaldi la giornata sarà allietata da un area Luna Park, laboratori per piccoli chef, spettacoli di arte di strada e musica dal. 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

Entra nel vivo il Maggio Castiglionese. Il programma del fine settimana - Un fine settimana caratterizzato dalla fiera in piazza Garibaldi con i tradizionali espositori di auto e mezzi agricoli e dalla fiera dell'artigianato e dell'hobbistica prevista nella giornata di domani, domenica 4 maggio, ma soprattutto un fine settimana dove sarà possibile immergersi nel gusto... 🔗arezzonotizie.it

Il pre-Conclave entra nel vivo: cosa succederà il 7 maggio - Il Pre-Conclave entra nel vivo, alle Congregazioni generali si inizia a discutere del futuro della Chiesa. Ieri è stata annunciata la data in cui i Cardinali si chiuderanno nella Cappella Sistina fin quando non sarà stato eletto il 267mo successore di Pietro. Il giorno scelto è mercoledì prossimo 7 maggio. Al mattino il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio, celebrerà nella basilica di San Pietro la Messa Pro Eligendo Romano Pontifice e già dalle parole che pronuncerà nell'omelia si potrà forse capire in che direzione vorrà dirigersi l'assemblea dei porporati. 🔗iltempo.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Entra nel vivo il Maggio Castiglionese. Il programma del fine settimana; Maggio sfila sul red carpet. Aziende protagoniste; Arezzo Blu Cosplay, nel magico mondo della fantasia. Marciano torna al 1554, Anghiari, artigianato al gran finale, Maggio castiglionese nel vivo; Appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Entra nel vivo il Maggio Castiglionese. Il programma del fine settimana - Fiera in piazza Garibaldi con gli espositori di auto e mezzi agricoli, fiera dell'artigianato e dell'hobbistica, gusto e tradizione toscana ... 🔗arezzonotizie.it

Maggio Castiglionese, la guida completa agli appuntamenti. Dai primi al vino, dalla cultura allo svago: un mese tutto da vivere - Castiglion Fiorentino si prepara a vivere un maggio ricco di iniziative con il ritorno del “Maggio Castiglionese”, il tradizionale contenitore di eventi che anima la città per tutto il mese, salutando ... 🔗corrierediarezzo.it

Maggio sfila sul red carpet. Aziende protagoniste - Dopo l’anteprima dello scorso fine settimana ora si apre un mese di eventi. Spazio al cibo di qualità e alle eccellenze del territorio. Previsto il pienone. 🔗msn.com