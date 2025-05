Enrico Deregibus con Patrizia Laquidara e Simona Molinari in due appuntamenti tra parola e canzone

© Lopinionista.it - Enrico Deregibus con Patrizia Laquidara e Simona Molinari in due appuntamenti tra parola e canzone Enrico Deregibus incontra due figure di spicco della canzone d’autrice in Italia, Patrizia Laquidara e Simona Molinari, che si racconteranno alternando alle parole un po’ di canzoni in due appuntamenti nell’ambito del Valsusa Filmfest, in provincia di Torino, il 9 e 10 maggio. Deregibus da molti anni con questo format racconta in giro per l’Italia la nostra cultura e la nostra musica attraverso la voce, le storie e le testimonianze di artisti e intellettuali, le loro visioni della società e della vita.Il primo evento, venerdì 9 maggio alle ore 18.30, sarà a Chianocco, alla Taverna Tortuga, con ingresso libero. Patrizia Laquidara dialogherà con Deregibus attorno al suo romanzo “Ti ho vista ieri” (Neri Pozza Editore) con alcuni inserti musicali. 🔗 TORINO – Il giornalista e operatore culturaleincontra due figure di spicco dellad’autrice in Italia,, che si racconteranno alternando alle parole un po’ di canzoni in duenell’ambito del Valsusa Filmfest, in provincia di Torino, il 9 e 10 maggio.da molti anni con questo format racconta in giro per l’Italia la nostra cultura e la nostra musica attraverso la voce, le storie e le testimonianze di artisti e intellettuali, le loro visioni della società e della vita.Il primo evento, venerdì 9 maggio alle ore 18.30, sarà a Chianocco, alla Taverna Tortuga, con ingresso libero.dialogherà conattorno al suo romanzo “Ti ho vista ieri” (Neri Pozza Editore) con alcuni inserti musicali. 🔗 Lopinionista.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Enrico Deregibus incontra Patrizia Laquidara e Simona Molinari tra musica e parole con il Valsusa Filmfest - Il giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus incontra due figure di spicco della canzone d’autrice in Italia, Patrizia Laquidara e Simona Molinari, che si racconteranno alternando alle parole un po’ di canzoni in due appuntamenti nell’ambito del Valsusa Filmfest, in provincia di Torino, il 9 e 10 maggio. Due appuntamenti imperdibili con la musica d’autore al Valsusa Filmfest Il Valsusa Filmfest, importante festival cinematografico e culturale della Valle di Susa, ospiterà Enrico Deregibus in due serate speciali dedicate alla musica e al racconto. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Boomers! Al Teatro Sociale arrivano Marco Paolini e Patrizia Laquidara - Boomers e? una ballata teatral-cybernetica, un nuovo album di racconti dove la memoria collettiva di una generazione viene trasformata in scenari da videogioco in realtà virtuale “vietato ai minori di 48 anni non accompagnati”, all’interno del quale Nicola – alter ego/avatar di Paolini – ritorna... 🔗quicomo.it

Spettacolo “Ti ho vista ieri” di e con Patrizia Laquidara - TI HO VISTA IERI - racconto in musica e parole di e con PATRIZIA LAQUIDARA Sabato 22 febbraio - ore 19:30 In “Ti ho vista ieri”, si aprono uno dopo l’altro i sipari che Patrizia Laquidara disegna con la voce raccontando il tempo avvincente di un’infanzia dai contorni magici e misteriosi... 🔗trevisotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Enrico Deregibus con Patrizia Laquidara e Simona Molinari in due appuntamenti tra parola e canzone – VALSUSA FILMFEST, 9 E 10 MAGGIO; Enrico Deregibus incontra Patrizia Laquidara e Simona Molinari tra musica e parole con il Valsusa Filmfest; Orsara, lo spettacolo dei dinosauri viventi a Parco San Mauro; GFVip Rosalinda Cannavò è in dolce attesa del secondo figlio da Andrea Zenga? Un dettaglio non sfugge ai fan. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Enrico Deregibus con Patrizia Laquidara e Simona Molinari in due appuntamenti tra parola e canzone - TORINO - Il giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus incontra due figure di spicco della canzone d’autrice in Italia, Patrizia Laquidara e ... 🔗lopinionista.it

Patrizia Laquidara all'Auditorium, nel suo tour «Ti ho vista ieri Quartet» i successi di oltre 25 anni di carriera - », con cui ha celebrato il ritorno sulle scene musicali. L’eclettica cantautrice siciliana di nascita e veneta d’adozione, sabato 8 marzo, sul palco del Teatro Studio Borgna all’ Auditorium ... 🔗msn.com