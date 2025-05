© Iltempo.it - Ennesimo video dell'orrore di Hamas: a cosa viene costretto l'ostaggio ferito gravemente

ha pubblicato unche mostra l'Maxim Herkin. E' il secondodi Herkin diffuso da l gruppo terroristico dopo quello di aprile che lo ritraeva con un secondo. Nelpiù recente, Herkin è steso a terra con una benda insanguinata che gli copre metà viso e il braccio sinistro.sostiene che si trovava in un tunnel preso di mira da un attacco aereo israeliano. La scorsa settimana,ha pubblicato un filmato che mostra i miliziani che salvano un- presumibilmente Herkin - da sotto la sabbia all'interno di un tunnel. "Sono uno dei prigionieri bombardati dopo la fine del cessate il fuoco" dice Herkin, rapito al festival musicale Nova il 7 ottobre 2023, "Solo per grazia di Dio siamo scampati alla morte". Trentacinque anni, residente a Tirat Carmel, nel nord di Israele, è nato nella regione di Donetsk, in Ucraina, e sua madre ha la cittadinanza russa. 🔗 Iltempo.it