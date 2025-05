Ennesimo furto di pluviali in rame decisive le immagine delle videocamere

© Ilpescara.it - Ennesimo furto di pluviali in rame, decisive le immagine delle videocamere pluviali in rame, a Pescara. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio una persona con il volto scoperto, così come si evince dalle immagini riprese dalle telecamere, si è intrufolata in un palazzo di via Falcone e Borsellino per portare via i pluviali. I malviventi. 🔗 Proseguono i furti deiin, a Pescara. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio una persona con il volto scoperto, così come si evince dalle immagini riprese dalle telecamere, si è intrufolata in un palazzo di via Falcone e Borsellino per portare via i. I malviventi. 🔗 Ilpescara.it

