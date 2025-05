Empoli-Lazio | rebus centrocampo per D' Aversa tra squalifiche e infortuni

rebus centrocampo per D'Aversa in vista della sfida di domani alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro la Lazio. Date le squalifiche di Grassi ed Henderson, infatti, l'unico centrocampista di ruolo utilizzabile è Anjorin. L'inglese, come Kovalenko che in quella posizione ha giocato entrambe le sfide di semifinale di Coppa Italia contro Bologna, deve però essere gestito dopo il recente rientro dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre due mesi. Se dovesse dare garanzie di tenere almeno un ora sarà lui ad affiancare dall'inizio Fazzini, che sarà inevitabilmente retrocesso in mediana. Diversamente si potrebbe ipotizzare una staffetta con lo stesso Kovalenko, oppure partire con l'accentramento di Gyasi e l'inserimento sulla fascia destra di Sambia. Dal punto di vista dell'intensità una soluzione senza dubbio di maggior impatto, anche se Gyasi è pur sempre adattato in quel ruolo pur avendolo già ricoperto in passato.

