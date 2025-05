Empoli-Lazio il pronostico di Serie A | piace il GOL 1 tempo da provare

© Sololaroma.it - Empoli-Lazio, il pronostico di Serie A: piace il GOL, 1° tempo da provare Serie A, che si chiuderà invece lunedì 5 maggio con il posticipo tra Genoa e Milan. Per quanto riguarda le gare che si svolgeranno domenica, le prime formazioni a scendere in campo saranno Empoli e Lazio, che si affronteranno nel lunch match delle ore 12.30 allo Stadio Carlo Castellani, con tre punti in palio fondamentali sia dall’una che dall’altra parte.I padroni di casa non riescono a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, con il penultimo posto in classifica che certifica tutte le difficoltà che hanno vissuto nella seconda parte di stagione. Un Empoli che non sa più cosa vuol dire vincere e che senza uno scossone in queste ultime giornate rischia di scendere in Serie B. Visto il pareggio del Venezia e il proibitivo impegno del Lecce in casa contro la capolista Napoli, per i toscani sarà fondamentale un risultato positivo, che permetterebbe di respirare aria pulita. 🔗 Il pareggio tra Torino e Venezia ha aperto il programma della trentacinquesima giornata diA, che si chiuderà invece lunedì 5 maggio con il posticipo tra Genoa e Milan. Per quanto riguarda le gare che si svolgeranno domenica, le prime formazioni a scendere in campo saranno, che si affronteranno nel lunch match delle ore 12.30 allo Stadio Carlo Castellani, con tre punti in palio fondamentali sia dall’una che dall’altra parte.I padroni di casa non riescono a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, con il penultimo posto in classifica che certifica tutte le difficoltà che hanno vissuto nella seconda parte di stagione. Unche non sa più cosa vuol dire vincere e che senza uno scossone in queste ultime giornate rischia di scendere inB. Visto il pareggio del Venezia e il proibitivo impegno del Lecce in casa contro la capolista Napoli, per i toscani sarà fondamentale un risultato positivo, che permetterebbe di respirare aria pulita. 🔗 Sololaroma.it

Su altri siti se ne discute

Udinese-Empoli, il pronostico di Serie A: piace il multigol, Thauvin da provare - Lo spettacolare match tra Bologna e Torino, terminato sul 3-2, ha aperto il programma della venticinquesima giornata di Serie A, che si estenderà fino al Monday Night che vedrà scendere in campo Genoa e Venezia. Domani, domenica 16 febbraio, tra i due match che ci saranno alle ore 15, uno vedrà affrontarsi Udinese ed Empoli, con i riflettori accesi sul Bluenergy Stadium, che metterà in palio punti importanti per gli obiettivi delle due formazioni. 🔗sololaroma.it

Genoa-Lecce, il pronostico di Serie A: under più di un’idea, piace la chance mix - Come è ormai abitudine, il programma del weekend di Serie A si apre con un match nella giornata di venerdì e sarà così anche in occasione del 29° turno, l’ultimo prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali, che fermerà il campionato per le prossime due settimane. Infatti domani, 14 marzo, a scendere in campo saranno Genoa e Lecce, che si affronteranno allo Stadio Luigi Ferraris, con fischio d’inizio fissato alle ore 20. 🔗sololaroma.it

Roma-Como, il pronostico di Serie A: Ranieri in vantaggio, piace il Multigol - La 27ª giornata di Serie A ha ormai preso il via e a sole 11 giornate dalla fine del campionato tutti sanno quanto sia importante portare a casa il risultato. Tra le sfide più delicate di questa giornata, troviamo quella tra Roma e Como che andrà in scena a partire dalle ore 18:00 , sotto la direzione dell’arbitro Luca Pairetto, assistito da Baccini e Imperiale. Al VAR invece ci sarà Chiffi, con Piccinini all’AVAR. 🔗sololaroma.it

Cosa riportano altre fonti

Genoa-Venezia, quote e pronostico: ospiti spuntati, piace l'1 + under 3,5 gol; Pronostico Milan-Parma: piace la rete di Rafa Leao e un risultato esatto a una quota di super valore; Pronostico Cagliari-Verona: piace Roberto Piccoli in striscia. Una sua rete oltre il raddoppio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Empoli-Lazio: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming, orario e arbitro - L'Empoli è momentaneamente penutimo in classifica e l'incubo retrocessione adesso è più concreto che mai. La vittoria in Serie A manca da dicembre e D'Aversa e i ... 🔗msn.com

Serie A, Empoli-Lazio: tutte le cose che potresti non sapere - Domenica 4 maggio, alle ore 12:30, la Lazio sfiderà l'Empoli - al Carlo Castellani - nel match valevole la 35esima giornata di Serie A: i biancocelesti, reduci da un pareggio con il Parma di Chivu, ... 🔗laziopress.it

Pronostico, schedina Serie A Domenica: partita hot tra Empoli e Venezia, occhio alle sanzioni di Massa - Pronostico schedina Serie A Empoli-Venezia: andiamo sui cartellini Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere lo scontro salvezza della giornata numero 33 che mette di fronte la terzultima e la penultima ... 🔗assopoker.com