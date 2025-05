Empoli-Lazio dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

© Today.it - Empoli-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni Empoli in apnea al penultimo posto e chiamato a raddrizzare una classifica pericolosa attende la Lazio saldamente agganciata alla corsa Champions nel “lunch-match” della 35a giornata. Complessa la situazione dei toscani, che non vincono una partita da quasi cinque mesi: l’ultima affermazione. 🔗 Unin apnea al penultimo posto e chiamato a raddrizzare una classifica pericolosa attende lasaldamente agganciata alla corsa Champions nel “lunch-match” della 35a giornata. Complessa la situazione dei toscani, che non vincono unada quasi cinque mesi: l’ultima affermazione. 🔗 Today.it

