Empoli D'Aversa | "Dobbiamo versare lacrime e sangue Espulsione Grassi? Fourneau non ha avuto buon senso"

Empoli proverà a fare risultato con la Lazio. La squadra di Roberto D`Aversa, che ha parlato in conferenza. 🔗 Alle 12:30 di domenica 4 maggio l`proverà a fare risultato con la Lazio. La squadra di Roberto D`, che ha parlato in conferenza. 🔗 Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Firenze, donna tra i binari: stop ai treni sulla linea per Empoli - Firenze, 9 aprile 2025 – Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli che si sono appena conclusi: c’è stato uno stop di mezz’ora alla circolazione, dalle 12,45 alle 13,15, a causa di una persona che girovagava sui binari alle Piagge. Sono intervenuti polizia, carabinieri, 118 e vigili del fuoco. La donna, che era in stato confusionale, è stata bloccata e ricoverata all’ospedale di Careggi. 🔗lanazione.it

Orso e bis di Dallinga: Empoli strapazzato e finale di Roma vicinissima - Spinti da oltre 5.000 tifosi, gli uomini di Italiano non fanno prigionieri in quel di Empoli e mettono in cassaforte il pass per la magica notte di Roma in programma il 14 maggio. Una vittoria sonora e meritata, che consente al Bologna di mettere un piede e mezzo sull'intercity diretto nella... 🔗bolognatoday.it

Stadio Empoli, indetta la Conferenza dei Servizi. Si decide il futuro del progetto Castellani - Empoli, 4 aprile 2025 – Il Comune di Empoli ha avviato la Conferenza dei Servizi preliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'Empoli sul rifacimento dello stadio 'Carlo Castellani'. L’incontro vede riuniti intorno al tavolo, oltre all'Empoli come promotore del progetto, diverse autorità quali il Comune stesso, Arpat, il Genio Civile, la Regione Toscana, la Questura, la Prefettura, l'Asl Toscana Centro, insieme a Coni, Figc e altri enti interessati. 🔗lanazione.it