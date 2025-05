Emmanuel Macron attacca Libero | quello che non spiega sui cardinali

© Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron attacca Libero: quello che non spiega sui cardinali Emmanuel Macron in vista del Conclave e pronuncia la sua sentenza: «Falso». Mon Dieu, se l’Eliseo trova il tempo di occuparsi di Libero, la cosa mi fa pensare che c’è qualcosa di serio in questa storia e in effetti c’è, riguarda il modo con cui Macron ha gestito l’intera sua giornata romana. Una commedia in tre atti, sembra uscita dalla penna di Molière.Primo atto: venerdì sera Macron e la signora Brigitte vanno a cena al Bolognese, con loro c’è Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, organizzazione di grande prestigio internazionale, influente, vicinissima al cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza episcopale italiana, uno dei papabili, forse non l’unico tra le carte di Sant’Egidio, visto che si parla anche di un sostegno pronto per il cardinal Josè Tolentino de Mendoça, prefetto del dicastero per la cultura e l’educazione che viene dall’isola di Madeira. 🔗 La Presidenza della Repubblica francese su X rilancia un nostro articolo sull’attivismo diin vista del Conclave e pronuncia la sua sentenza: «Falso». Mon Dieu, se l’Eliseo trova il tempo di occuparsi di, la cosa mi fa pensare che c’è qualcosa di serio in questa storia e in effetti c’è, riguarda il modo con cuiha gestito l’intera sua giornata romana. Una commedia in tre atti, sembra uscita dalla penna di Molière.Primo atto: venerdì serae la signora Brigitte vanno a cena al Bolognese, con loro c’è Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, organizzazione di grande prestigio internazionale, influente, vicinissima al cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza episcopale italiana, uno dei papabili, forse non l’unico tra le carte di Sant’Egidio, visto che si parla anche di un sostegno pronto per il cardinal Josè Tolentino de Mendoça, prefetto del dicastero per la cultura e l’educazione che viene dall’isola di Madeira. 🔗 Liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Emmanuel Macron esprime condoglianze per la morte di Papa Francesco - "Le mie condoglianze ai cattolici del mondo intero": così il presidente francese Emmanuel Macron commenta la morte di Papa Francesco. "Da Buenos Aires a Roma, papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, su X, dopo la notizia della morte di Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

Macron attacca la Russia: “la guerra in Ucraina è un conflitto globale” - “La guerra in Ucraina è una guerra globale”, ha ammonito il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso alla nazione pronunciato nella serata odierna alla vigilia di uno storico Consiglio Europeo in cui l’Unione Europea dovrà discutere il piano ReArm Europe proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per alzare le capacità di difesa comunitarie. Macron: “La Russia una minaccia per la Francia e l’Europa” Macron non ha dubbi: serve riarmare l’Europa e serve farlo con un bersaglio preciso, la Russia. 🔗it.insideover.com

Perché Emmanuel Macron porta sempre una spilla rossa sull'abito - Emmanuel Macron, come avrai sicuramente notato, ad ogni apparizione pubblica sfoggia una spilla rossa sul lato sinistro del suo abito. Un piccolo accessorio non tanto anonimo che il presidente della Repubblica ha mostrato nuovamente durante la sua apparizione televisiva di qualche sera fa per parlare della situazione di crisi internazionale. Lungi dall'essere solo un semplice vezzo, questo oggetto ha una forte valenza simbolica, poiché rappresenta la Gran Croce della Legion d'Onore, un segno che permette di identificare le persone che hanno ottenuto il grado di Gran Croce della Legion ... 🔗gqitalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Emmanuel Macron attacca Libero: quello che non spiega sui cardinali | .it; Macron, l'Eliseo risponde a Libero: ma... | .it; Macron: «Russia aggressore, rispettare chi lo combatte». Kallas: «Il mondo libero ha bisogno di un nuovo leader»; L’Europa fa quadrato attorno a Zelensky. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Macron e i disperati tentativi del presidente francese di uscire dall'irrilevanza - In questo ordine mondiale post-Seconda Guerra Mondiale, l'economia e la geopolitica sono drasticamente cambiate a causa del ... 🔗msn.com

Salvini attacca Macron: “Un matto che parla di guerra nucleare” - Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato un duro attacco contro il presidente francese Emmanuel Macron, accusandolo di essere un leader “alla disperata ricerca di un senso ... 🔗msn.com

Trump ha 'cacciato' Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald, il video e il labiale - L'analisi di un lip reader sull'episodio avvenuto prima dei funerali di Papa Francesco ... 🔗msn.com