Emily Watson | I giovani hanno una perspicacia e un' audacia per cui compiere azioni impulsive e coraggiose è la cosa giusta da fare Invecchiando si perde

L'attrice è al cinema con The Legend of Ochi, un film che si gioca su piccoli momenti miracolosi, epifanie che ci avvicinano alla natura. Lei è una sorta di strega che studia un nuovo linguaggio: ma alla fine è dalle nuove generazioni che parte il cambiamento

Cilian Murphy, Emily Watson e gli orribili istituti Magdalene - Come protagonista questo malinconico eroe che incontra per puro caso una ragazza, Sarah, in fuga dall'Istituto diretto da una magnetica e demoniaca Suor Mary (Emily Watson), madre badessa. 🔗msn.com