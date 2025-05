Emerson Royal torna in gruppo | futuro lontano dal Milan?

© Sport.quotidiano.net - Emerson Royal torna in gruppo: futuro lontano dal Milan? futuro ha tutta l’aria di essere lontano dal Milan. Intanto, Emerson Royal è tornato ad allenarsi in gruppo, cento giorni dopo il “patatrac“ contro il Girona. Lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, il responso per un infortunio, datato 22 gennaio, che aveva scritto la parola fine sul suo imminente trasferimento al Galatasaray. L’accordo per il prestito secco, infatti, era a un passo. Il suo, di passo, fin lì di fatto non era stato all’altezza delle aspettative. L’arrivo quest’estate, dal Tottenham: 15 milioni più 3 di bonus, contratto fino a giugno 2028 (con opzione per un altro anno), ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Un obiettivo: colmare le lacune croniche sulla fascia destra. Missione, in pratica, fallita: tanto che era stato il pari ruolo Kyle Walker il primo acquisto nel mercato di riparazione. 🔗 Il calvario è finito. Anche se ilha tutta l’aria di esseredal. Intanto,to ad allenarsi in, cento giorni dopo il “patatrac“ contro il Girona. Lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, il responso per un infortunio, datato 22 gennaio, che aveva scritto la parola fine sul suo imminente trasferimento al Galatasaray. L’accordo per il prestito secco, infatti, era a un passo. Il suo, di passo, fin lì di fatto non era stato all’altezza delle aspettative. L’arrivo quest’estate, dal Tottenham: 15 milioni più 3 di bonus, contratto fino a giugno 2028 (con opzione per un altro anno), ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Un obiettivo: colmare le lacune croniche sulla fascia destra. Missione, in pratica, fallita: tanto che era stato il pari ruolo Kyle Walker il primo acquisto nel mercato di riparazione. 🔗 Sport.quotidiano.net

Milan, Emerson Royal torna in gruppo: i compagni lo accolgono così | VIDEO - Milan, Emerson Royal, dopo il brutto infortunio subito contro il Girona a fine gennaio, è tornato a lavorare con il gruppo. Ecco le immagini 🔗pianetamilan.it

Milan, Emerson Royal torna dopo 100 giorni: terzino in gruppo, Jovic a parte. Le sensazioni verso Genoa e Bologna - Continua la preparazione in casa Milan in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa nella cornice dello stadio Marassi. Il tecnico rossonero... 🔗calciomercato.com

Milan, quando torna Emerson Royal: c'è una possibile data di rientro - L`infortunio di Kyle Walker, che oggi si è fratturato il gomito, obbliga il Milan a cambiare il titolare della corsia di destra: Sergio Conceicao... 🔗calciomercato.com

