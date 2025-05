Emergenza in montagna | quattro interventi in meno di mezz' ora

© Leccotoday.it - Emergenza in montagna: quattro interventi in meno di mezz'ora Emergenza nella provincia di Lecco, con quattro interventi ravvicinati che hanno coinvolto persone in difficoltà in diverse località montane del territorio. Nel giro di meno di mezz'ora, dalle 15:05 alle 15:23. 🔗 Un sabato pomeriggio particolarmente impegnativo per il Soccorso Alpino e i servizi dinella provincia di Lecco, conravvicinati che hanno coinvolto persone in difficoltà in diverse località montane del territorio. Nel giro didi'ora, dalle 15:05 alle 15:23. 🔗 Leccotoday.it

