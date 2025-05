Emanuele Fiano | La mia sinistra ignora l' esistenza di Hamas Il Pd impari a difendere anche il diritto dello stato di Israele

Emanuele Fiano? "In ambito ebraico quelle . Di cos'erano inconsapevoli,? "In ambito ebraico quelle .

Emanuele Fiano: "La mia sinistra ignora l'esistenza di Hamas. Il Pd impari a difendere anche il diritto dello stato di Israele" - L'ex deputato del Pd e segretario di Sinistra per Israele commenta lo slogan "Palestina libera" dei Patagarri al concerto del primo maggio: "Un motto sterminazionista", dice. Poi ammonisce la sinistra ... 🔗ilfoglio.it

L’orrore dei bambini straziati da Hamas non zittisca la sinistra - Comincia con un intervento del presidente Emanuele Fiano la collaborazione di Sinistra per Israele con Huffpost “Entrò non visto il gran Priamo, e standogli accanto strinse fra le sue mani i ... 🔗msn.com

