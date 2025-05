Elodie raddoppia il fatturato | nel 2024 incassati 218 mila euro in più | il successo della Margarita srl che gestisce insieme alla sorella Fay

© Leggo.it - «Elodie raddoppia il fatturato: nel 2024 incassati 218 mila euro in più»: il successo della Margarita srl (che gestisce insieme alla sorella Fay) Elodie è nel pieno del suo successo, i numeri parlano chiaro. Soltanto nel 2024 la cantante ha incassato 218.235 euro in più, riporta Open. Cresce e raddoppia il fatturato della. 🔗 è nel pieno del suo, i numeri parlano chiaro. Soltanto nella cantante ha incassato 218.235in più, riporta Open. Cresce eil. 🔗 Leggo.it

