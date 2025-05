Elodie ecco quanto ha incassato nel 2024 | cifre-choc

Elodie è passata letteralmente all'incasso. Soltanto nel 2024, la pop star ha incassato la bellezza di 218.235 euro in più rispetto all'anno precedente. Perciò, la cantante ha visto crescere - e raddoppiare, come ha riportato Open - il fatturato della casa discografica "Margarita srl", che gestisce insieme alla sorella. La carriera di Elodie è iniziata dai provini a X Factor e Amici. Oggi riempie gli stadi italiani, con sempre più successo. I fan più affezionati hanno accompagnato quella che all'inizio si presentava come una ragazzina acerba, timida e insicura. Iconico il suo stile dell'epoca: occhiali e capelli corti rosa. Oggi è diventata a tutti gli effetti una delle donne più desiderate d'Italia, capace di incantare chiunque con la sua voce e l'innata sensualità. Insomma: "Elodea". Nell'ultimo biennio, il fatturato della Margarita srl che Elodie Di Patrizi controlla al 99%, mentre il restante 1% è intestato alla sorella Fey, è salito così a 1.

