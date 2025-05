Elodie | compleanno a Napoli con maglietta ammiccante

Napoli pazza per Elodie che l'ha scelta per festeggiare, coi fan, il suo 35mo compleanno. Folla festante, cori di "tanti auguri" assieme a "Elodea" e "Elidiva" a Piazza San Pasquale, a Chiaia, dove Elodie si è fermata tra selfie e saluti. La bellissima artista ha riscosso un tifo da stadio.

Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” - (Adnkronos) – Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. […] L'articolo Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Napoli, Elodie presenta il nuovo disco «Mi ami mi odi»: tra i fan con la maglietta «Song na bukkin» - Mattinata entusiasmante per i fan di Elodie in piazza San Pasquale, nel cuore di Napoli. La cantante romana, infatti, ha organizzato, nel giorno del ... 🔗msn.com

