Elodie compie 35 anni tra fragilità e la carica dei suoi prossimi concerti a San Siro e Napoli

Elodie, che oggi compie 35 anni: appena sveglia, condivide con i suoi fan – ringraziandoli per gli auguri – il suo stato d’animo nel suo giorno. Ma la felicità della cantante è tutta per il suo nuovo album ‘Mi ami mi odi’, mentre si prepara ad incontrare il suo pubblico con l”Elodie The Stadium Show’, l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno al Maradona di Napoli, sarà la prima donna ad esibirsi sul palco dello stadio napoletano. Classe 1990, all’anagrafe Elodie Di Patrizi, nata a Roma, nel quartiere Quartaccio, da padre italiano (un artista di strada e insegnante) e da madre francese creola (cubista ed ex modella). 🔗 “Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po’ prima di addormentarmi. Però sto bene, sono felice. Daje!”. A parlare nelle storie su Instagram è, che oggi35: appena sveglia, condivide con ifan – ringraziandoli per gli auguri – il suo stato d’animo nel suo giorno. Ma la felicità della cantante è tutta per il suo nuovo album ‘Mi ami mi odi’, mentre si prepara ad incontrare il suo pubblico con l”The Stadium Show’, l’8 giugno allo Stadio Sandi Milano e il 12 giugno al Maradona di, sarà la prima donna ad esibirsi sul palco dello stadio napoletano. Classe 1990, all’anagrafeDi Patrizi, nata a Roma, nel quartiere Quartaccio, da padre italiano (un artista di strada e insegnante) e da madre francese creola (cubista ed ex modella). 🔗 Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” - (Adnkronos) – Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. […] L'articolo Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Elodie compie 35 anni: "Soffro da sempre il mio compleanno, ho pianto". E le arriva un regalo speciale dei fan - Elodie compie oggi, 3 maggio, 35 anni. La cantante, travolta sui social da un'ondata di affetto, pubblica tra le storie Instagram un video per i fan, appena sveglia, confidando di soffrire molto il giorno del compleanno. "Di solito soffro molto il giorno del mio compleanno" ha detto... 🔗today.it

Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” - (Adnkronos) – Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. […] 🔗periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elodie compie 35 anni, la confessione sui social: cosa ha detto; Elodie compie 35 anni: Soffro da sempre il mio compleanno, ho pianto. E le arriva un regalo speciale dei fan; Elodie compie 35 anni: «Soffro il mio compleanno, ieri ho pianto. Crescere in periferia? Ho rinunciato a tanto; Elodie compie 35 anni: dalla difficile infanzia al successo tra musica e cinema. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elodie compie 35 anni: da Amici a Sanremo, l'amore per Iannone e la storia con Marracash. «Sono femminista. Noi donne non siamo mai abbastanza» - Elodie festeggia 35 anni e un percorso artistico in continua evoluzione. Sono passati dieci anni dal suo debutto nella scuola di Amici di Maria de Filippi e oggi possiamo dire che è una ... 🔗leggo.it

Elodie compie 35 anni: «Soffro il mio compleanno, ieri ho pianto. Crescere in periferia? Ho rinunciato a tanto, non ho finito il liceo e non ho la patente» - Elodie compie oggi, 3 maggio, 35 anni e ammette: «Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è ... 🔗msn.com

LO SFOGO - Elodie compie 35 anni: "Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto" - 13:23:27 (Adnkronos) - Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di soli ... 🔗casertafocus.net