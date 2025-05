Elodie compie 35 anni | Soffro da sempre il mio compleanno ieri sera ho pianto

Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito Soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. .L'articolo Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) –spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del". "Io di solitomolto il giorno del mio. Non so perché, è così da. Infatti,houn po' prima di addormentarmi. .L'articolo35: “dail mioho” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Approfondimenti da altre fonti

Compie 35 anni il film dopo il quale, per l'attrice americana, nulla sarebbe più stato come prima. Su quel set fece due incontri fatali: con il regista Bernardo Bertolucci e con lo scrittore Paul Bowles - Alla fondazione Bernardo Bertolucci di Parma la lettura delle notizie del mattino ha provocato un brivido. La polizia di New York aveva arrestato 98 dei manifestanti della Jewish Voice for Peace che avevano fatto irruzione nella Trump Tower. La Cnn confermava che tra i fermati, convocati per dare sostengo all’attivista palestinese Mahmoud Khalil, arrestato pochi giorni prima, c’era anche l’attrice Debra Winger. 🔗iodonna.it

Pretty Woman compie 35 anni: 10 curiosità sul film che ha lanciato Julia Roberts - Il classico con Julia Roberts e Richard Gere celebra 35 anni. Festeggiamo questo romantico traguardo con 10 curiosità che (forse) non sapevate: dallo sconvolgente finale dark delle origini al regista Garry Marshall che s’infilò nel letto con la coppia di star 🔗vanityfair.it

Hubble compie 35 anni: le immagini straordinarie e l’eredità del telescopio spaziale - Il telescopio spaziale Hubble, frutto della collaborazione NASA/ESA, celebra oggi 35 anni di esplorazione cosmica con una serie di immagini mozzafiato. Dalle nuvole ghiacciate di Marte alle galassie lontane, queste istantanee confermano il ruolo rivoluzionario di Hubble nell’astronomia moderna. Un’eredità che unisce scoperte scientifiche, progresso tecnologico e una visione senza precedenti dell’Universo. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Elodie compie 35 anni, la confessione sui social: cosa ha detto; Elodie compie 35 anni: l'infanzia al Quartaccio, quattro volte in gara a Sanremo, i film come attrice, 7 segreti; Elodie compie 35 anni: «Soffro il mio compleanno, ieri ho pianto. Crescere in periferia? Ho rinunciato a tanto; Elodie compie 35 anni: da Amici a Sanremo, l'amore per Iannone e la storia con Marracash. «Sono femminista. No. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elodie compie 35 anni: "Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto" - Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". 🔗msn.com

Elodie compie 35 anni: da Amici a Sanremo, l'amore per Iannone e la storia con Marracash. «Sono femminista. Noi donne non siamo mai abbastanza» - Elodie festeggia 35 anni e un percorso artistico in continua evoluzione. Sono passati dieci anni dal suo debutto nella scuola di Amici di Maria de Filippi e oggi possiamo dire che è una ... 🔗ilmattino.it

Elodie compie 35 anni: «Soffro il mio compleanno, ieri ho pianto. Crescere in periferia? Ho rinunciato a tanto, non ho finito il liceo e non ho la patente» - Elodie compie oggi, 3 maggio, 35 anni e ammette: «Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è ... 🔗msn.com