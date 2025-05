Elodie compie 35 anni | Soffro da sempre il mio compleanno ho pianto E le arriva un regalo speciale dei fan

© Today.it - Elodie compie 35 anni: "Soffro da sempre il mio compleanno, ho pianto". E le arriva un regalo speciale dei fan Elodie compie oggi, 3 maggio, 35 anni. La cantante, travolta sui social da un'ondata di affetto, pubblica tra le storie Instagram un video per i fan, appena sveglia, confidando di soffrire molto il giorno del compleanno. "Di solito Soffro molto il giorno del mio compleanno" ha detto. 🔗 oggi, 3 maggio, 35. La cantante, travolta sui social da un'ondata di affetto, pubblica tra le storie Instagram un video per i fan, appena sveglia, confidando di soffrire molto il giorno del. "Di solitomolto il giorno del mio" ha detto. 🔗 Today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” - (Adnkronos) – Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. […] L'articolo Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto” - (Adnkronos) – Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. […] 🔗periodicodaily.com

Compie 35 anni il film dopo il quale, per l'attrice americana, nulla sarebbe più stato come prima. Su quel set fece due incontri fatali: con il regista Bernardo Bertolucci e con lo scrittore Paul Bowles - Alla fondazione Bernardo Bertolucci di Parma la lettura delle notizie del mattino ha provocato un brivido. La polizia di New York aveva arrestato 98 dei manifestanti della Jewish Voice for Peace che avevano fatto irruzione nella Trump Tower. La Cnn confermava che tra i fermati, convocati per dare sostengo all’attivista palestinese Mahmoud Khalil, arrestato pochi giorni prima, c’era anche l’attrice Debra Winger. 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Elodie compie 35 anni, la confessione sui social: cosa ha detto; Elodie compie 35 anni: «Soffro il mio compleanno, ieri ho pianto. Crescere in periferia? Ho rinunciato a tanto; Elodie compie 35 anni: Soffro da sempre il mio compleanno, ho pianto. E le arriva un regalo speciale dei fan; Elodie compie 35 anni: l'infanzia al Quartaccio, quattro volte in gara a Sanremo, i film come attrice, 7 segreti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elodie compie 35 anni: da Amici a Sanremo, l'amore per Iannone e la storia con Marracash. «Sono femminista. Noi donne non siamo mai abbastanza» - Elodie festeggia 35 anni e un percorso artistico in continua evoluzione. Sono passati dieci anni dal suo debutto nella scuola di Amici di Maria de Filippi e oggi possiamo dire che è una ... 🔗ilmattino.it

Elodie compie 35 anni: «Soffro il mio compleanno, ieri ho pianto. Crescere in periferia? Ho rinunciato a tanto, non ho finito il liceo e non ho la patente» - Elodie compie oggi, 3 maggio, 35 anni e ammette: «Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è ... 🔗msn.com

Elodie compie 35 anni: "Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto" - (Adnkronos) - Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito soffro ... 🔗msn.com