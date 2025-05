Elio Vittorini e Luigia Varisco Un amore per sempre

Elio Vittorini (nella foto), una delle voci più potenti del Novecento, dispose nel testamento di essere sepolto al suo fianco. A Concorezzo. La storia d'amore fra lui, cognato di Salvatore Quasimodo, e Ginetta Varisco, figlia di Federico Varisco, due volte sindaco della città, è rimasta così per sempre legata al borgo. Un anno fa, il Comune ha dedicato alla coppia i Giardini della biblioteca che oggi portano il loro nome. E insieme riposano al cimitero.Si conobbero nell'estate 1932 a Bocca di Magra, lui da cinque anni era il marito di Rosetta Quasimodo, sorella del poeta siciliano premio Nobel, lei in attesa dell'annullamento del matrimonio dal commediografo Cesare Vico Lodovici. Il loro fu un rapporto travolgente. Si sposarono tre giorni prima della morte dello scrittore il 12 febbraio 1966.

