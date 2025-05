Elia Viviani torna a vincere! Splendida volata al Giro di Turchia interrotto un lungo digiuno

Elia Viviani ha vinto la settima tappa del Giro di Turchia, tornando ad alzare le braccia al cielo dopo 596 giorni di digiuno. Il velocista veronese si è imposto sul traguardo di Cesme e ha conquistato il suo 90mo successo in carriera, facendo festa dopo un anno e mezzo tra i professionisti: bisogna risalire al 12 ottobre 2023 per ritrovare la sua ultima gioia, maturata in occasione della prima frazione del Gree-Tour of Guangxi (evento di livello World Tour, mentre la stoccata odierna è di categoria Pro).Il Campione Olimpico dell'Omnium a Rio 2016 si riscopre dirompente in volata a 36 anni, battendo di forza il quotato norvegese Alexander Kristof (Uno-X Mobility), Davide Persico (Wagner Bazin WB) e Matteo Malucelli (XDS Astana Team). Il portacolori della Lotto si regala una bella giornata, arricchendo un palmares in cui spiccano vittorie di tappa in tutti i Grandi Giri e il trionfo agli Europei 2019 (considerando soltanto gli eventi su strada).

Elia Viviani torna in gara: definite le prossime corse con la nuova maglia. E l'ipotesi Milano-Sanremo… - Elia Viviani si appresta a fare il proprio debutto con i nuovi colori della Lotto. Il 36enne veneto, ingaggiato dal team professional belga, dovrebbe tornare in gara tra sette giorni: sabato 8 marzo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà al via del Grand Prix Criquelion e il giorno successivo dovrebbe correre Grote prijs Jean-Pierre Monserè. Si tratta di un paio di gare di un giorno in Belgio, poi il 19 marzo dovrebbe essere al via della Nokere Koerse.

La Cremonese torna a vincere e inguaia la Reggiana: 2-1 e Spezia a -3 - Reggiana-Cremonese ha aperto la 32esima giornata di Serie B con l`anticipo del venerdì sera che ha visto gli ospiti di Giovanni Stroppa tornare...

L'Oleggio Magic Basket torna a vincere, battuta Siena - Non bastano 40 minuti, ma 45 sì per aggiudicarsi una grandissima partita. Nella terza giornata play-in Gold l'Oleggio Magic Basket batte Vismederi Costone Siena 105-96. In campo per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Siena Banchi, Paoli F, Nasello, Bastone e Zeneli...

