© Anteprima24.it - Elezioni regionali, schermaglie nel centrodestra. Martusciello (FI): “Candidato civico scelta migliore” civico alla presidenza della Regione sia la soluzione migliore. Evitiamo di bocciare ogni nome che si affaccia all’orizzonte: accogliamo chiunque voglia esporsi e dare una mano”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa del partito all’Hotel Debonart di Napoli. Martusciello ha poi replicato al viceministro Edmondo Cirielli: “Quando dice che Forza Italia è un terzo di Fratelli d’Italia in Italia e la metà in Campania, ci fa un grande complimento. Significa che qui Forza Italia è molto più forte. Gli do però un ‘debitino’ in matematica: alle Europee noi abbiamo preso l’11%, loro il 18,9%. 🔗 Tempo di lettura: < 1 minuto“Continuiamo ad aprirci alla società civile e vogliamo renderla protagonista. Restiamo dell’idea che la proposta di Tajani di candidare unalla presidenza della Regione sia la soluzione. Evitiamo di bocciare ogni nome che si affaccia all’orizzonte: accogliamo chiunque voglia esporsi e dare una mano”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa del partito all’Hotel Debonart di Napoli.ha poi replicato al viceministro Edmondo Cirielli: “Quando dice che Forza Italia è un terzo di Fratelli d’Italia in Italia e la metà in Campania, ci fa un grande complimento. Significa che qui Forza Italia è molto più forte. Gli do però un ‘debitino’ in matematica: alle Europee noi abbiamo preso l’11%, loro il 18,9%. 🔗 Anteprima24.it

