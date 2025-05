Elezioni presidenziali in Romania | George Simion favorito tra la diaspora romena

© Quotidiano.net - Elezioni presidenziali in Romania: George Simion favorito tra la diaspora romena presidenziali in Romania, in programma domani nel Paese balcanico dopo il caos legato all'annullamento del primo turno delle presidenziali lo scorso novembre.La prima sezione aperta ai romeni della diaspora è stata quella di Auckland, in Nuova Zelanda (alle 7:00 ora locale). Secondo le prime notizie che trapelano dalla stampa locale, il numero di coloro che hanno già votato all'estero è quasi il triplo rispetto al primo turno del novembre 2024, vinto a sorpresa dall'estremista di destra Calin Georgescu e poi annullato dalla Corte costituzionale a soli due giorni dal ballottaggio in dicembre per irregolarità nel finanziamento della sua campagna elettorale, e pesanti ingerenze russe.Anche in queste nuove Elezioni il favorito è un altro esponente dell'ultradestra, George Simion, leader del partito sovranista Aur, che tuttavia, stando alle previsioni, dovrà andare al ballottaggio.

George Simion ottiene via libera parziale per le presidenziali in Romania - L'Alta Corte della Romania ha dato un parziale via libera alla candidatura alle presidenziali di George Simion, leader del partito dell'ultradestra Aur (Alleanza per l'Unione dei Romeni). Lo ha annunciato lo stesso Simion su X. "Secondo la prima decisione della Corte sono stato ammesso a candidarmi alle elezioni presidenziali. Ma dobbiamo aspettare la conferma definitiva fino a martedì per vedere se la Romania torna alla democrazia", ha scritto il leader di Aur, partito euroscettico e nazionalista che, in Europa, è membro dei Conservatori. 🔗quotidiano.net

Romania, respinta la candidatura del filorusso Georgescu alle elezioni presidenziali: scontri a Bucarest - La candidatura alle elezioni presidenziali in Romania del filorusso Calin Georgescu è stata respinta. Dopo la decisione presa dal Comitato elettorale rumeno si sono verificati scontri in piazza a Bucarest tra i sostenitori di Gerogescu e la polizia, che ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Romania, Georgescu escluso dalla ripetizione delle elezioni presidenziali. Ma (per adesso) l’Ufficio elettorale non spiega il motivo - Calin Georgescu non è stato ammesso alle elezioni presidenziali che si terranno in Romania a maggio. L’Ufficio centrale elettorale ha invalidato la candidatura del leader nazionalista dell’Alleanza per l’unione dei rumeni. Al momento, la commissione non ha spiegato i motivi della decisione. Ora la decisione potrà essere impugnata alla Corte costituzionale che dovrà esprimersi entro il 15 marzo. Quando è stata resa nota la posizione dell’Ufficio centrale elettorale – riferiscono i media locali – sono scoppiati incidenti tra la polizia e i sostenitori di Georgescu ma – come dichiarato dalle ... 🔗ilfattoquotidiano.it

