Elezioni politiche in Australia | sfida tra Albanese e Dutton tra costo della vita e clima

© Quotidiano.net - Elezioni politiche in Australia: sfida tra Albanese e Dutton tra costo della vita e clima Australia, con la chiusura dei seggi elettorali, alle 18 locali (le 10 in Italia) della costa orientale del Paese (comprese le città di Sydney, Melbourne e la capitale federale Canberra) - a Perth e sulla costa occidentale i seggi chiuderanno due ore dopo -, in una delle Elezioni politiche più incerte degli ultimi decenni.Dopo una campagna elettorale segnata dal costo della vita, dall'ansia per le politiche sul clima e dai dazi di Donald Trump, gli elettori si trovano a dover scegliere tra il primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, e lo sfidante conservatore Peter Dutton. Il consenso quasi unanime espresso da una serie di sondaggi d'opinione in vista delle Elezioni era che il Partito Laburista di Albanese avrebbe ottenuto un secondo mandato: "Il Santo Graal sono le vittorie consecutive a cui puntiamo oggi", ha dichiarato Albanese a Channel Seven. 🔗 Fiato sospeso in, con la chiusura dei seggi elettorali, alle 18 locali (le 10 in Italia)costa orientale del Paese (comprese le città di Sydney, Melbourne e la capitale federale Canberra) - a Perth e sulla costa occidentale i seggi chiuderanno due ore dopo -, in una dellepiù incerte degli ultimi decenni.Dopo una campagna elettorale segnata dal, dall'ansia per lesule dai dazi di Donald Trump, gli elettori si trovano a dover scegliere tra il primo ministro in carica, il laburista Anthony, e lonte conservatore Peter. Il consenso quasi unanime espresso da una serie di sondaggi d'opinione in vista delleera che il Partito Laburista diavrebbe ottenuto un secondo mandato: "Il Santo Graal sono le vittorie consecutive a cui puntiamo oggi", ha dichiaratoa Channel Seven. 🔗 Quotidiano.net

