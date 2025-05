Elezioni la carica dei 192 candidati | presentate le sei liste a supporto di Alessandro Barattoni

© Ravennatoday.it - Elezioni, la carica dei 192 candidati: presentate le sei liste a supporto di Alessandro Barattoni presentate sabato mattina (3 maggio), in piazza Kennedy a Ravenna, le sei liste e i 192 candidati che supportano la candidatura di Alessandro Barattoni a sindaco della città. Si tratta di Ama Ravenna, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Progetto. 🔗 Sono statesabato mattina (3 maggio), in piazza Kennedy a Ravenna, le seie i 192che supportano la candidatura dia sindaco della città. Si tratta di Ama Ravenna, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Progetto. 🔗 Ravennatoday.it

