Elezioni in Australia vittoria dei Laburisti del primo ministro Albanese

© Lettera43.it - Elezioni in Australia, vittoria dei Laburisti del primo ministro Albanese I Laburisti del primo ministro Anthony Albanese hanno vinto le Elezioni federali in Australia, che hanno visto 18 milioni di cittadini chiamati alle urne per il rinnovo dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti e per 40 dei 76 seggi del Senato. Prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il polo liberale di centro destra era dato per favorito e invece c'è stato un ribaltamento rispetto ai pronostici: i Laburisti sono infatti è in testa nelle Elezioni generali con il 35 per cento. A pesare sarebbe stata la posizione di Peter Dutton, candidato premier della Coalizione Liberale-Nazionale, da molti visto come troppo allineato appunto a Trump (avrebbe anche perso il suo seggio in Parlamento). Anthony Albanese (Ansa). Albanese è il primo capo del governo a conquistare una rielezione dal 2004. Insomma, dopo il Canada l'effetto negativo del presidente Usa sui conservatori si ripercuote persino in Australia.

