Elezioni in Australia media | hanno vinto i Laburisti

Laburisti hanno vinto le Elezioni federali in Australia. Ad assegnare loro la vittoria, sulla base delle proiezioni, è stata l'emittente Australiana Abc. Anche altri media prevedono lo stesso risultato. Diciotto milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti e per 40 dei 76 seggi . 🔗 (Adnkronos) – Ilefederali in. Ad assegnare loro la vittoria, sulla base delle proiezioni, è stata l'emittentena Abc. Anche altriprevedono lo stesso risultato. Diciotto milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti e per 40 dei 76 seggi . 🔗 Periodicodaily.com

