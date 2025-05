Elezioni Australia | vittoria probabile per il laburista Anthony Albanese

© Quotidiano.net - Elezioni Australia: vittoria probabile per il laburista Anthony Albanese Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante conservatore Peter Dutton.Secondo le proiezioni dei media, il premier uscente laburista Anthony Albanese ha trionfato nelle Elezioni generali Australiane, prevalendo in un voto influenzato dai problemi di inflazione e dai dazi di Trump.L'emittente nazionale Abc ritiene che il partito laburista di Albanese "formerà il governo nella prossima legislatura". "È un momento di grande svolta. Non riesco a vedere come cambierà", ha affermato l'autorevole analista elettorale di Abc Antony Green, con quasi il 40% dei voti scrutinati."Questa potrebbe essere una grande vittoria per i laburisti. Ma è certamente una vittoria". 🔗 Le prime proiezioni dei media sul voto in, a urne appena chiuse, segnano ladel primo ministro in carica, il, contro lo sfidante conservatore Peter Dutton.Secondo le proiezioni dei media, il premier uscenteha trionfato nellegeneraline, prevalendo in un voto influenzato dai problemi di inflazione e dai dazi di Trump.L'emittente nazionale Abc ritiene che il partitodi"formerà il governo nella prossima legislatura". "È un momento di grande svolta. Non riesco a vedere come cambierà", ha affermato l'autorevole analista elettorale di Abc Antony Green, con quasi il 40% dei voti scrutinati."Questa potrebbe essere una grandeper i laburisti. Ma è certamente una". 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Elezioni in Australia, vittoria dei Laburisti del primo ministro Albanese - I Laburisti del primo ministro Anthony Albanese hanno vinto le elezioni federali in Australia, che hanno visto 18 milioni di cittadini chiamati alle urne per il rinnovo dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti e per 40 dei 76 seggi del Senato. Prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il polo liberale di centro destra era dato per favorito e invece c’è stato un ribaltamento rispetto ai pronostici: i Laburisti sono infatti è in testa nelle elezioni generali con il 35 per cento. 🔗lettera43.it

