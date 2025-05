Elezioni Australia storica vittoria dei laburisti con Albanese

Milano, 3 mag. (askanews) - Il Partito laburista australiano del premier Anthony Albanese ha vinto le elezioni politiche australiane: lo ha annunciato l'emittente televisiva Abc, anche se, con lo spoglio ancora in gran parte da completare, rimane l'incognita della maggioranza."Grazie al popolo australiano per l'opportunità di continuare a servire la nazione migliore sulla Terra", ha detto il candidato del labour e attuale premier australiano, il quale ha aggiunto che gli elettori hanno "votato per i valori australiani: per l'equità, la speranza e le opportunità per tutti. Per la forza di mostrare coraggio nelle avversità e gentilezza verso chi è nel bisogno". Anche il suo sfidante Peter Dutton ha ammesso la sconfitta nonostante la conta dei voti non sia ancora terminata: "Prima ho chiamato il Primo Ministro per congratularmi con lui per il successo di stasera.

Anthony Albanese rivendica la vittoria alle elezioni generali in Australia - Il primo ministro australiano laburista Anthony Albanese ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali, promettendo di guidare la nazione in un periodo difficile, di incertezza globale. "Grazie al popolo australiano per l'opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo", ha detto il leader laburista a una folla esultante durante una festa elettorale a Sydney. L'avversario Peter Dutton, conservatore, ha ammesso la sconfitta. 🔗quotidiano.net

