Elezioni Australia premier laburista Albanese riconfermato col 35% per i conservatori solo 30% e niente seggio in Parlamento per il leader Dutton

Risultati Elezioni in Australia, il laburista Albanese verso uno storico secondo mandato - Canberra, 3 maggio 2025 – Il laburista Anthony Albanese verso il secondo mandato in Australia. Se i risultati definitivi delle elezioni generali confermeranno le proiezioni, sarebbe una vittoria storica per il primo ministro uscente. Non accadeva infatti da due decenni che un premier fosse rieletto. Sconfitta la Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp) di centro-destra guidata da Peter Dutton, che stando alle stime perderebbe anche il posto in Parlamento, in favore di uno sfidante del centrosinistra. 🔗quotidiano.net

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confermata dall’emittente australiana Abc. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. 🔗ilfattoquotidiano.it

Elezioni Australia, i conservatori di Peter Dutton (48,7%) sfidano i laburisti del premier uscente Anthony Albanese (51,3%) - Secondo i sondaggi i laburisti in vantaggio con una percentuale compresa tra il 49,5% e il 53,1%, mentre i conservatori si attesterebbero tra il 47% e il 50,5% Circa 18 milioni di australiani sono oggi chiamati alle urne. Il premier laburista in carica, Anthony Albanese, punta a confermare la 🔗ilgiornaleditalia.it

Australia, per proiezioni il governo laburista è in testa - Le prime proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante conservatore Pe ... 🔗ansa.it

Elezioni Australia, in testa i laburisti del premier Albanese. Dutton ammette sconfitta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Australia, in testa i laburisti del premier Albanese. Dutton ammette sconfitta ... 🔗tg24.sky.it

Risultati Elezioni in Australia, il laburista Albanese verso uno storico secondo mandato - Il partito di centrosinistra a un passo dalla maggioranza, sconfitta netta della Coalizione Liberal-Nazionale. “Il candidato Dutton ha perso il posto in parlamento” ... 🔗msn.com