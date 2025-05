Elezioni Australia i risultati | trionfano i laburisti spinti dall’effetto Trump conservatori sconfitti

Elezioni in Australia hanno vinto i liberali, che potranno governare senza formare coalizioni. Anthony Albanese sarà premier per il secondo mandato di fila, cosa che non accadeva nel Paese dal 2004. Ad aiutare i laburisti è stata anche la scelta del candidato dei Liberali e Nazionali, Peter Dutton, di avvicinarsi allo stile di Donald Trump negli scorsi mesi. 🔗 Alleinhanno vinto i liberali, che potranno governare senza formare coalizioni. Anthony Albanese sarà premier per il secondo mandato di fila, cosa che non accadeva nel Paese dal 2004. Ad aiutare iè stata anche la scelta del candidato dei Liberali e Nazionali, Peter Dutton, di avvicinarsi allo stile di Donaldnegli scorsi mesi. 🔗 Fanpage.it

Risultati Elezioni in Australia, il laburista Albanese verso uno storico secondo mandato - Canberra, 3 maggio 2025 – Il laburista Anthony Albanese verso il secondo mandato in Australia. Se i risultati definitivi delle elezioni generali confermeranno le proiezioni, sarebbe una vittoria storica per il primo ministro uscente. Non accadeva infatti da due decenni che un premier fosse rieletto. Sconfitta la Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp) di centro-destra guidata da Peter Dutton, che stando alle stime perderebbe anche il posto in Parlamento, in favore di uno sfidante del centrosinistra. 🔗quotidiano.net

Risultati Elezioni Australia 2025: il premier Albanese ha vinto/ Dutton ha perso il seggio contro i laburisti - Risultati Elezioni Australia 2025: confermato il premier Anthony Albanese, ha vinto con i laburisti, Dutton del centrodestra ha perso seggio, flop Verdi ... 🔗ilsussidiario.net

Elezioni Australia, vince partito laburista del premier Albanese. Dutton ammette sconfitta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Australia, vince partito laburista del premier Albanese. Dutton ammette sconfitta ... 🔗tg24.sky.it

Elezioni Australia: vincono i laburisti del premier Albanese dalle origini pugliesi. In parlamento avranno la maggioranza dei seggi - Le proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista Anthony Albanese, contro lo sfidante ... 🔗msn.com