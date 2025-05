Elezione del nuovo papa lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali

© Lettera43.it - Elezione del nuovo papa, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali lunedì 5 maggio, a due giorni dal conclave, i cardinali raddoppieranno il tempo di confronto con due congregazioni: la prima di mattina alle 9 e la seconda di pomeriggio alle 17. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. All’uscita della congregazione di sabato 3 maggio (la nona) diversi porporati, parlando con i cronisti, hanno fatto intendere che non c’è ancora una figura condivisa per la successione di papa Francesco. Per quanto riguarda invece martedì 6 maggio, al momento è fissata solo la congregazione della mattina alle ore 9. Verrà valutato successivamente se ci sarà bisogno di una seconda riunione da tenere nel pomeriggio. I 133 cardinali elettori entreranno in Cappella Sistina per scegliere il 267esimo papa mercoledì 7 maggio alle 16.30: due porporati, fa sapere la Santa Sede, non sono ancora arrivati a Roma. 🔗 , a due giorni dal conclave, iraddoppieranno il tempo di confronto con due congregazioni: la prima di mattina alle 9 e la seconda di pomeriggio alle 17. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. All’uscita delladi sabato 3(la nona) diversi porporati, parlando con i cronisti, hanno fatto intendere che non c’è ancora una figura condivisa per la successione diFrancesco. Per quanto riguarda invece martedì 6, al momento è fissata solo ladella mattina alle ore 9. Verrà valutato successivamente se ci sarà bisogno di una seconda riunione da tenere nel pomeriggio. I 133elettori entreranno in Cappella Sistina per scegliere il 267esimomercoledì 7alle 16.30: due porporati, fa sapere la Santa Sede, non sono ancora arrivati a Roma. 🔗 Lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Preparativi per il Conclave: Roma pronta per l'elezione del nuovo Papa - "Il conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l'evento clou più importante. Non sapendo quando avverrà l'elezione e quando potrà esserci l'intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l'Angelus con un nuovo papa e questo richiederà una serie di servizi particolari. 🔗quotidiano.net

Sospese tutte le beatificazioni programmate fino all'elezione del nuovo papa - Sono state sospese tutte le celebrazioni di beatificazione programmate “fino alla decisione del nuovo Romano Pontefice”. Lo ha comunicato la sala stampa del Vaticano facendo un resoconto della prima congregazione generale dei cardinali tenutasi oggi, martedì 22 aprile, a partire dalle ore 9... 🔗romatoday.it

Habemus papam, tutto il latino che serve per seguire l'elezione del nuovo papa - Il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede ed è usata soprattutto per i riti: su tutti quello del Conclave. Ecco le parole da conoscere per non perdere neanche un passaggio 🔗vanityfair.it

Se ne parla anche su altri siti

Elezione del nuovo papa, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali; Perugia: la comunità diocesana in preghiera per l’elezione del nuovo Papa; La sera di lunedì 5 maggio in Cattedrale in preghiera per l’elezione del nuovo Papa; Elezione del nuovo Papa, preghiera in Cattedrale lunedì 5 maggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne