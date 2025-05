Eleonora Pedron lancia una bella frecciatina all’ex Max Biaggi | ecco cosa ha detto

© Donnapop.it - Eleonora Pedron lancia una bella frecciatina all'ex Max Biaggi: ecco cosa ha detto Eleonora Pedron lancia una frecciatina all'ex marito Max Biaggi. Scopriamo cosa ha detto!Leggi anche: Eleonora Pedron, da Miss Italia alla laurea: ecco in cosa si è laureata e la tesi su se stessaAttualmente Eleonora Pedron sta proseguendo gli studi universitari in psicologia. Dopo aver conseguito la laurea triennale nel 2023, l'ex Miss Italia sta svolgendo il tirocinio a Roma. Per lei si è aperto un nuovo capitolo della sua vita, non soltanto professionale ma anche nella sfera privata. E in questa novella stagione Eleonora lancia una stoccata al suo ex. cosa ha voluto dire la conduttrice televisiva a Max Biaggi? Scopriamolo di seguito! View this post on InstagramA post shared by Eleonora Pedron (@EleonoraPedron)Una frecciatina a Max BiaggiLegata sentimentalmente all'attore Fabio Troiano dal 2019, la sua storia d'amore è più che solida.

