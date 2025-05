Eleonora Daniele | Prevenzione gratuita è l’essenza di Tennis and Friends

Eleonora Daniele spiega che con Tennis and Friends sono stati finora "15 anni importanti per la Prevenzione. Oggi abbiamo raccontato due storie di persone che, grazie a Tennis and Friends, hanno potuto fare screening gratuiti e scoprire di avere un problema. Lo hanno affrontato con l'eccellenza medica italiana e lo hanno superato perché sono riusciti a prenderlo in tempo. È questa l'essenza di una manifestazione importante come Tennis and Friends". La conduttrice parla in occasione dell'evento Tennis and Friends al Foro Italico di Roma. Eleonora Daniele è ambassador della manifestazione.

