Elba | Motociclista morto dopo lo scontro con un cinghiale Legambiente | Sull' isola situazione fuori controllo

© Livornotoday.it - Elba | Motociclista morto dopo lo scontro con un cinghiale, Legambiente: "Sull'isola situazione fuori controllo" Elba quando un cinghiale gli. 🔗 Si chiamava Rocco Andrianò, 59 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio dell'1 maggio. L'uomo, dipendente di Esa, azienda dei servizi ambientali, stava percorrendo a bordo della sua moto la SP30 che da Capoliveri porta a Campo nell'quando ungli. 🔗 Livornotoday.it

