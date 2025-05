Efficientamento energetico scuole Pannarano candida i suoi progetti

Tempo di lettura: 2 minuti

Per un paese che sia sempre più green e più sostenibile. Cominciando dall'edilizia scolastica. L'Amministrazione comunale di Pannarano guidata dal sindaco Antonio Iavarone ha risposto al bando Cse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica presentando la candidatura comunale avente ad oggetto l'Efficientamento energetico del complesso scolastico di via Antonio D'Alessio, comprensivo sia della Primaria sia della Secondaria, nonché dell'asilo di via Suor Chiara Guadagnini.

Gli interventi consentiranno, a costo zero per le casse dell'Ente, di ammodernare le strutture scolastiche in questione dal punto di vista del risparmio energetico attraverso azioni quali la sostituzione degli infissi, la apposizione di pannelli fotovoltaici con pompe di calore e di punti luce a minore dispendio.

