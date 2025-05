Effetto Trump sull’Australia | vincono i laburisti

© It.insideover.com - Effetto Trump sull’Australia: vincono i laburisti laburisti del premier uscente, a questo punto dovremmo dire riconfermato, Antony Albanese, hanno vinto, a quanto si dice pure grazie al cosiddetto Effetto Trump, con un chiaro riferimento da parte della stampa mainstream alle recenti elezioni canadesi.Non solo i conservatori e liberali, presentatisi uniti e dati per favoriti fino a qualche settimana fa, sono stati sconfitti, ma il loro leader, Peter Dutton, non entrerà neppure nel Parlamento di Canberra, avendo perso il suo seggio nel collegio di Dickson, il che ne fa il primo leader dell’opposizione a non sedere tra i banchi parlamentari. 🔗 Avevamo già dedicato nelle scorse settimane un approfondimento alla geopolitica australiana, preannunciando l’appuntamento con le urne del 3 maggio. A distanza di poche ore dalla chiusura dei seggi, abbiamo già il responso definitivo: idel premier uscente, a questo punto dovremmo dire riconfermato, Antony Albanese, hanno vinto, a quanto si dice pure grazie al cosiddetto, con un chiaro riferimento da parte della stampa mainstream alle recenti elezioni canadesi.Non solo i conservatori e liberali, presentatisi uniti e dati per favoriti fino a qualche settimana fa, sono stati sconfitti, ma il loro leader, Peter Dutton, non entrerà neppure nel Parlamento di Canberra, avendo perso il suo seggio nel collegio di Dickson, il che ne fa il primo leader dell’opposizione a non sedere tra i banchi parlamentari. 🔗 It.insideover.com

Ne parlano su altre fonti

Dopo il Canada effetto Trump anche sull’Australia? I laburisti tornano in vantaggio sul polo di centro destra - I primi 100 giorni di Trump – che hanno sconvolto gli Usa e massacrato le Borse – dopo aver portato alla vittoria in Canada dell’economista liberale Mark Carney, potrebbe avere secondo alcuni analisti un identico effetto su un altro paese del Commonwealth: l’Australia, così lontana ma così vicina nel sentimento di paura rispetto alle politiche del miliardario che fa registrare un calo del Pil Usa dello 0,3%. 🔗ilfattoquotidiano.it

Effetto Trump sull’economia, la Fed abbatte le stime di crescita Usa e aumenta le previsioni di inflazione - La Federal Reserve, nel clima di incertezza economica per la raffica di dazi annunciata dall’amministrazione Trump, taglia corposamente le stime di crescita e alza le previsioni di inflazione. La banca centrale statunitense si aspetta ora che il pil nel 2025 si fermi all’1,7% contro il 2,1% delle stime di dicembre. Nel 2026 la crescita è attesa a 1,8% (dal 2% precedente) e nel 2027 a 1,8% (da 1,9%). 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, che effetto avranno quelli voluti da Trump sull'economia italiana? - L'Italia rischia di perdere fino a 7 miliardi di euro, con i settori delle bevande, automotive e farmaceutica che potrebbero pagare il prezzo più alto 🔗wired.it

Se ne parla anche su altri siti

L’effetto Trump si ripete in Australia. Conservatori sconfitti, “storica vittoria” di Albanese; Effetto Trump sull’Australia: vincono i laburisti; Storico Albanese, effetto Trump anche in Australia; Effetto Trump anche nelle elezioni in Australia, vincono i Laburisti del premier Anthony Albanese: chi è. 🔗Ne parlano su altre fonti

Australia , i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni: un nuovo “effetto Trump” dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’ Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confe ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Il miracolo di Trump si ripete in Australia. Conservatori sconfitti, “storica vittoria” di Albanese - Dopo il Canada, l’effetto negativo del tycoon si ripercuote sull’Australia: i conservatori dati per favoriti crollano alle urne ... 🔗msn.com

L'effetto Trump colpisce anche in Australia e i laburisti di Anthony Albanese si confermano alla guida del Paese - In un'elezione destinata a segnare la storia politica australiana, il premier uscente Anthony Albanese ha ottenuto un nuovo mandato, non accadeva da vent'anni che un primo ministro venisse riconfermat ... 🔗fai.informazione.it