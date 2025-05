Educazione sessuale Valditara | Inopportuna alla scuola dell’infanzia e primaria Educazione al rispetto per tutti non serve consenso genitori

Educazione al rispetto è per tutti gli studenti e non serve il consenso informato dei genitori: così il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, precisa in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando alcuni dei punti contenuti nel disegno di legge approvato recentemente in Cdm.L'articolo Educazione sessuale, Valditara: “Inopportuna alla scuola dell’infanzia e primaria. Educazione al rispetto per tutti, non serve consenso genitori” . 🔗 L'alè pergli studenti e nonilinformato dei: così il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe, precisa in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando alcuni dei punti contenuti nel disegno di legge approvato recentemente in Cdm.L'articolo: “alper, non” . 🔗 Orizzontescuola.it

Il freno di Valditara all'educazione sessuale a scuola indigna le opposizioni. Dal Pd a +Europa, ecco perché lo criticano - Le linee guida dettate dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole stanno suscitando un'ondata di proteste tra leader e deputati d'opposizione. Dopo il Consiglio dei ministri (Cdm) di oggi, 30 aprile, il ministro ha dichiarato che, per far seguire agli alunni le lezioni di educazione sessuale, sarà necessario un consenso preventivo scritto da parte delle famiglie, accompagnato da informazioni dettagliate sul materiale didattico, sulle finalità e sulle modalità di svolgimento delle attività.

Scuola, educazione sessuale con ok dei genitori e arresto in flagranza per chi picchia i docenti: le novità di Valditara - Arrivano da Palazzo Chigi le novità sui provvedimenti approvati in merito alle scuole italiane. Il Ministro del Merito e dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, nel corso della conferenza stampa post Cdm, ha spiegato il contenuto di quanto passato al vaglio dei ministri. Arresto obbligatorio in flagranza di reato in ipotesi di lesioni personali a carico del personale […]

Valditara: educazione sessuale a scuola (solo) con consenso genitori - Roma, 30 apr. (askanews) - "I genitori devono essere consapevoli delle iniziative didattiche in temi sensibili come quello della sessualità. Per le attività extracurricolari e per quelle legate all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito di sessualità, specificatamente nell'ambito della sessualità, si stabilisce che le scuole devono acquisire il consenso preventivo per iscritto dei genitori in base a preventive informazioni esaurienti legate a soggetti esterni che partecipano, i soggetti esterni coinvolti, il materiale didattico che verrà utilizzato, le finalità e le modalità di ...

Educazione sessuale a scuola, Garante Infanzia Puglia: "Proposta Valditara? Indietro di 60 anni, superare falsa morale" - Continua a far discutere la recente decisione del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di voler introdurre l'obbligo del consenso dei genitori prima di attivare i percorsi di edu ...

"Stiamo delegando l'educazione sessuale ai porno": il garante dei minori in Puglia contro Valditara - Ludovico Abbaticchio attacca la proposta di legge annunciata dal ministro dell'Istruzione per subordinare l'insegnamento al consenso dei genitori

Educazione sessuale nelle scuole, il garante per l'infanzia in Puglia contro la proposta di Valditara - Educazione sessuale nelle scuole: il garante pugliese Abbaticchio critica la proposta Valditara. «In ritardo di 60 anni, serve un intervento serio». Il dibattito è aperto.