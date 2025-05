Educazione sessuale a scuola parla Sasso Lega | Priorità alle famiglie in classe si va per imparare italiano e storia non per assistere a lezioni di sessualità tenute da drag queen INTERVISTA

Lega, Rossano Sasso, ai microfoni di Orizzonte scuola, ribadisce con forza la necessità del consenso preventivo delle famiglie per le attività scolastiche Legate all'Educazione sessuale.L'articolo Educazione sessuale a scuola, parla Sasso (Lega): “Priorità alle famiglie, in classe si va per imparare italiano e storia, non per assistere a lezioni di sessualità tenute da drag queen”. INTERVISTA . 🔗 Il deputato della, Rossano, ai microfoni di Orizzonte, ribadisce con forza la necessità del consenso preventivo delleper le attività scolastichete all'.L'articolo): “, insi va per, non perdida”.. 🔗 Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Educazione affettiva e sessuale, gli esperti dell'Asl entrano a scuola: l'esperienza al 'Marconi' - Riprende, dopo qualche anno di interruzione dopo gli anni della pandemia, il progetto di educazione alla salute incentrato sull’educazione affettiva e sessuale. L'iniziativa, effettuata in collaborazione con gli specialisti e le specialiste dell’Asl Fg 2 e 3, un’équipe pluridisciplinare... 🔗foggiatoday.it

Corsi di educazione sessuale a scuola, polemica a Empoli: “E’ imposizione ideologica” - Empoli, 12 marzo 2025 – E’ polemica ad Empoli dopo l'approvazione di una mozione, denominata 'Scuola equa - a sostegno dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole', che introduce la possibilità di lezioni di educazione sessuale all’interno dei plessi cittadini. Polemica in Consiglio Durissima la reazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che attraverso un comunicato ufficiale esprime “forte preoccupazione circa le possibili influenze ideologiche che questa impostazione educativa potrebbe veicolare”. 🔗lanazione.it

Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori - Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito i criteri per l’introduzione di percorsi di educazione sessuale nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei Ministri, ha ribadito il ruolo centrale dei genitori nella formazione dei figli, richiamando l’articolo 30 della Costituzione. Ogni attività extracurricolare sul tema della sessualità, per poter essere realizzata negli […] The post Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Educazione sessuale a scuola passa dal consenso dei genitori, la decisione di Valditara: qual è l'alternativa; Educazione sessuale a scuola solo se i genitori danno il consenso, la proposta del ministro Valditara; Educazione alla sessualità a scuola? Non se ne parla!; Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane - Claudia Torrisi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Educazione sessuale a scuola: il consenso informato dei genitori è un diritto da tutelare, la replica al ministro del Comitato Pro-life - ROMA — La recente proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che subordina l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole al consenso informato delle famiglie, ha riacceso il diba ... 🔗informazionescuola.it

Valditara: «Lezioni sul gender? Decidono i genitori che cosa si insegna ai figli. Lo dice la Costituzione» - Intervista al ministro: i compiti? Gli studenti devono poter fare anche attività extrascolastiche. L'alternanza scuola-lavoro dalla seconda superiore ... 🔗corriere.it

Educazione sessuale a scuola: un applauso al Governo per averci pensato - Ci voleva un governo di destra perché nelle scuole ci fosse un’educazione sessuale. In tanti anni di governo, il centrosinistra non ci ha nemmeno provato, nel timore di inimicarsi gli elettori di cre ... 🔗tecnicadellascuola.it