Educatori scolastici sul piede di guerra | Ultra-specializzati ma precari e con contratti da fame

Firenze, 3 maggio 2025 - Anni e anni di studio, titoli universitari, tanto impegno e contratti da fame. Gli Educatori scolastici sono una delle tante categorie professionali che rientrano nel cosiddetto 'lavoro povero'. Per accendere un faro sulla loro preoccupante situazione, l'Usb per il 13 maggio ha proclamato uno sciopero nazionale. Nel capoluogo toscano, quel giorno dalle 10,30 ci sarà un presidio davanti alla prefettura di via Cavour. Gli Educatori scolastici sono dei professionisti che seguono gli alunni con disabilità o in condizioni di svantaggio. Una professione delicata, pertanto, che non a caso richiede molte competenze. "Senza però che ci siano né un adeguato riconoscimento retributivo né garanzie di stabilità occupazionale", denuncia l'Usb, evidenziando come "ai salari già bassi previsti dai contratti delle cooperative sociali si sommino la sospensione estiva degli incarichi e l'assenza di ammortizzatori sociali".

